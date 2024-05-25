وائل جمعة يوجه رسالة لـ الأهلي قبل موقعة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه وائل جمعة رسالة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل موقعة الترجي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

وكانت مواجهة الذهاب بين الترجي والأهلي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف 0/0، والتي لُعب بتونس.

تصريحات وائل جمعة

تحدث وائل جمة في تصريحات عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، قبل بداية المباراة، حيث قال: "بالتأكيد هذه المباراة ستكون مصيرية وبها أمور كثيرة ستحسم على تفاصيل صغيرة".

وتابع: "أرى أن الأهلي في مباراة الذهاب تعامل بشكل ممتاز وأفسد خطة الترجي، وأفقده ميزة اللعب على أرضه ووسط جماهيره، وكولر كان يريد هذه النتيجة".

وأكمل: "بالطبع، الجماهير هي الوقود، جمهور الأهلي لم يكن سلبيًا أبدًا مع اللاعبين، دائمًا عامل مساعد على الفوز، أتذكر مباريات كثيرة كنا متأخرين في النتيجة ويظل يشجع حتى يتحقق الفوز".

وأختتم وائل جمعة تصريحاته: "أرقام الأهلي في البطولة تمنحنا الأمل في الفريق، النقطة السلبية فقط التي من الممكن أن تؤثر على أداء الأهلي هي غياب علي معلول اللاعب الأسطوري، هو أفضل لاعب محترف جاء الأهلي في السنوات الماضية".