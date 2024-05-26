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جماهير الزمالك تستشهد بنهائي القرن وتتوعد لاعبيها قبل مباراة الاهلي في السوبر الأفريقي

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جماهير الزمالك - مباراة القمة 126

جماهير الزمالك - مباراة القمة 126

وجهت جماهير نادي الزمالك رسائل نارية للاعبي الفريق الكروي الأول قبل مواجهة الغريم التقليدي الاهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وسيلاقي فريق الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي على ستاد القاهرة.

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فيما حصد الفارس الأبيض لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة.

وكتب أحد جماهير الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “اكس”: “رسالة إلى لاعبي الزمالك خصوصا الذين حضروا نهائي أفريقيا 2020، هناك جماهير من شدة حبها للأبيض لم تتعافى بعد من آثار نتيحة مباراة نهائي القرن حتى الآن”.

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وواصل: “ظروف كثيرة كانت ضدنا نتمنى منكم بذل قصارى جهدكم، ان شاء الله في السوبر الأفريقي لأنه بطولة من المحتمل ألا تتكرر كتيرًا 94، وحتى 2024”.

وأضاف مشج زملكاوي آخر: “من النهاردة لليوم ده مش هقبل غير بكأس السوبر الأفريقي أيا كانت الظروف غيابات إصابات مشاكل”.

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واختتم: “جماهير الزمالك حقها الكأس غير كدة كلام فاضي “يا ناس يا ناس زمالك عاوز الكاس”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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