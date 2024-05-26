قرار مفاجىء من الاهلي بشأن انضمام لاعبيه لـ منتخب مصر عقب التتويح بـ دوري الأبطال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار مجلس إدارة النادي الاهلي، بشأن انضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر منتخب مصر يوم 28 من الشهر الجاري.

وينطلق معكسر منتخب مصر يوم 28 مايو الجاري، استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيسو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تلعب مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”:” وافق الاهلي على تواجد لاعبيه في المعكسر المنتخب الوطني القادم، والذي سينطلق يوم 287 من الشهر الجاري”.

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وأحرز مدافع الاهلي الهدف من ضربة ركنية أرسلها الشحات داخل منطقة الجزاء قابلها ربيعة بضربة رأس قوية اصطدمت بمدافع الترجي وتهادت إلى داخل الشباك.

وبهذا الفوز ضرب الاهلي موعدًا مع نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي.