ساوثهامبتون يعود مجددا للدوري الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر - خطف فريق ساوثهامبتون بطاقة التأهل الأخيرة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل 2024-2025 على حساب منافسه ليدز يونايتد.

وحقق ساوثهامبتون فوزا غاليا على ليدز يونايتد بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ويمبلى"، في نهائي ملحق التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أدم أرمسترونج هدف الفوز لصالح فريقه فى شباك ليدز بالدقيقة 24 من زمن المباراة.

وأصبح ساوثهامبتون ثالث الصاعدين من دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" إلى منافسات البريميرليج، بعدما سبقه فريقا ليستر سيتى وإيبسويتش تاون.