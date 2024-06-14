شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد أغسطس المقبل لمواجهات دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر اتحاد الكرة على خوض مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس مصر فى أغسطس المقبل، حيث تقرر خوض المباريات المؤجلة فى شهر يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بروكسي يوم 18 يوليو على استاد القاهرة، ويواجه الأهلى الألمونيوم 19 يوليو على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقرر في وقت سابق تأجيل مباريات بيراميدز والنصر، الزمالك وبروكسي، الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر، بسبب استدعاء لاعبي فرق الدوري الممتاز إلى منتخب مصر في معسكر شهر يونيو.

حجز 12 فريقا مقاعدهم في دور الـ16، حيث تأهلت فرق فاركو وإنبي وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا وزد وسموحة والترسانة والبنك الأهلي والجونة والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش وأبو قير للأسمدة إلي دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وودع 13 فريقا وهم الاتحاد السكندري والمقاولون وبلدية المحلة والداخلية وبتروجت والقناة وجمهورية شبين وبورفؤاد ولافيينا ومكادي وبترول أسيوط والنجوم والواسطي منافسات كأس مصر من دور الـ 32.

ويلتقي إنبي مع مودرن فيوتشر في ثمن النهائي الذي يشهد أيضًا مواجهات بين الإسماعيلي وسموحة، بجانب المصري والبنك الأهلي، كما يلتقي في المرحلة القادمة بشكل رسمي، الجونة ضد الترسانة، كما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد زد إف سي، بينما ينتظر فاركو مواجهة الفائز من الأهلي والألومنيوم، كما تأهل طلائع الجيش لينتظر مواجهة الصاعد من لقاء الزمالك وبروكسي.