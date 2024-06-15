بالألعاب النارية.. 10 صور من افتتاح يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الجمعة، حفل افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا.

وشهد الحفل إطلاق الألعاب النارية، وتواجد فنانين عالميين وتكريم أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالبطولات في التاريخ الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، الذي فارق الحياة مطلع العام الجاري.

وأدت الفنانة الألمانية ليوني أغنية "نار"، وهي الأغنية التي تم اختيارها كأغنية رسمية للبطولة وذلك بمشاركة فرقة ميدوزا الإيطالية.

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