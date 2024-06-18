الامارات | مشاكل صحية تمنع أنس جابر من أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر غيابها عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لدواعٍ صحية.

وقالت جابر في تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك، إنها "اتخذت القرار بعد استشارة طاقمها الطبي".

وأوضحت أن المشاركة ستؤدي إلى مخاطر على ركبتها.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.