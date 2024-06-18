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موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتى في الدوري الإنجليزى 2024 - 2025

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ياسر رشاد - القاهرة - حددت رابطة موعد مباراتي ومانشستر سيتي في البريميرليج لموسم 2024/2025.

وأجريت اليوم الثلاثاء قرعة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد والذي سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.

وتعد مباراتا ليفربول ومانشستر سيتي أبرز مواجهات البريميرليج في السنوات الأخيرة في ظل صراعهما المستمر على حسم اللقب.

مواجهة الدور الأول..

ستكون مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشرة على ملعب أنفيلد وسيكون موعدها يوم 30 نوفمبر  في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مواجهة الدور الثاني..

يتجدد اللقاء بين  ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج وسيكون موعدها يوم 22 فبراير من عام 2025 في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي في النسخة الماضية برصيد 91 نقطة للمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي استثنائي للمدرب المخضرم بيب جوارديولا، بينما أنهى ليفربول المسابقة في المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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