نجم منتخب البرتغال يحدد موقفه من الانتقال إلى الهلال السعودي

يستمر الحديث عن مفاوضات إدارة الهلال السعودي، للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت هناك تقارير قد تحدثت عن ارتباط اسم اللاعب الدولي البرتغالي، رفائيل لياو، نجم فريق ميلان الإيطالي بالانتقال إلى الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال تستعد لتقديم عرض رسمي لفريق ميلان؛ من أجل الحصول على خدمات لياو، في الأسابيع القليلة القادمة.

اقرأ أيضًا.. تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو، أن لياو، ليس مهتمًا بعرض الهلال السعودي في الوقت الحالي، حيث أنه يركز فقط على مشواره مع منتخب البرتغال في كأس أمم أوروبا.

ويلتقي منتخب البرتغال نظيره جمهورية التشيك، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار برازيل أوروبا بقيادة نجم ميلان بالإضافة إلى قائد فريق النصر، كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية قد أوضحت أن ميلان اشترط دفع الشرط الجزائي للاعب 175 مليون يورو، من أجل ضمه.