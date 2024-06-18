الأسطورة رونالدو يحقق رقماً قياسياً في أمم أوروبا.. تعرف عليه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لايبتزج (ألمانيا): حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر والدوري السعودي رقماً قياسياً أوروبياً يصعب تكراره قريباً، بمشاركته في نهائيات بطولة أمم أوروبا للمرة السادسة.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره التشيكي، الثلاثاء، على ملعب ريد بول آرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو سيصبح اللاعب الوحيد على الإطلاق الذي شارك في 6 نهائيات مختلفة لبطولة أمم أوروبا "2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024"، ونجح رونالدو في قيادة البرتغال لتحقيق لقب يورو 2016 في فرنسا.

هداف القارة العجوز

رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا، والذي ظهر لأول مرة في البطولة في بطولة أمم أوروبا 2004 حيث وصلت البرتغال إلى النهائي، لديه بالفعل الأرقام القياسية لأكبر عدد من الأهداف (14) والمشاركات (25) في البطولة.

وكتب رونالدو على موقع X: "يبدأ اليوم فصل آخر في تاريخنا. أتذكر باعتزاز أول يوم لي مع المنتخب الوطني، رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات. الآن يشرفني أن أكون إلى جانب فريق من الأبطال، مليئ بالموهبة والتصميم. وبقوة ودعم الجميع، نحول الأحلام إلى واقع. دعونا نقاتل معًا من أجل انتصار آخر. متحدون، لا يمكن إيقافنا".

كان رونالدو هداف بطولة أمم أوروبا 2020 برصيد خمسة أهداف، وهو نفس المهاجم التشيكي باتريك شيك، وسبق لرونالدو أن سجل في مرمى جمهورية التشيك في نسختي 2008 و2012 من البطولة.

130 هدفاً في 207 مباريات

وإجمالاً، قبل مباراة الثلاثاء، سجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات 130 هدفاً في 207 مباريات مع البرتغال منذ ظهوره لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً تحت قيادة المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في آب (أغسطس) 2003.

أنهى رونالدو للتو موسم النادي مسجلاً رقماً قياسياً بتسجيل 35 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين لصالح النصر الوصيف، محققاً 4 هاتريك، وانضم رونالدو إلى النصر في كانون الثاني (يناير) 2023 بعد خروج صعب من مانشستر يونايتد أثناء تواجده في كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت هذه هي مهمته الثانية مع النادي الإنجليزي بعد فترات ناجحة في يوفنتوس وريال مدريد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، كما فاز بها في عام 2008 في أول مهمة له مع يونايتد.