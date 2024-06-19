منتخب البرتغال يقلب الطاولة على التشيك بثنائية في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب البرتغال في خطف الفوز من التشيك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ريد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دييجو كوستا

الدفاع: ديوجو دالوت – بيبي - روبن دياز

الوسط: جواو كانسيلو - نونو مينديش – فيتينيا - برونو فرنانديز - برناردو سيلفا

الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو

تبادل المنتحبان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن أبرز فرصتي كريستيانو رونالدو التي أعلن فيها الحكم حالة التسلل.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب التشيك في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب لوكاس بروفود، قبل أن يقلب البرتغال المباراة بهدفين في الدقائق 69 و 90 عن طريق روبن هرناك لاعب التشيك بالخطأ في مرماه وفرانشيسكو كونسيساو.

كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا مميزًا في بطولة أمم أوروبا

شارك النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في المباراة رقم 18 على التوالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية، في مواجهة التشيك، الجارية الآن ببطولة أمم أوروبا.

وذكرت شبكة " ستاتس فوت" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح ثاني لاعب يخوض 18 مباراة متتالية في أمم أوروبا، بعد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي.