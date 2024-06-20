الامارات | خبر سار لجمهور فرنسا ونجم ريال مدريد مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي يتعافى "بشكلٍ جيّد" وقد يكون جاهزاً لمواجهة هولندا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا لكرة القدم.

وقال ديشان في مؤتمرٍ صحافي "كل شيء يسير على ما يرام، لقد كانت صدمة قوية، لكنه تمكن من الخروج والتدرب يوم أمس والمشاركة في بعض الأنشطة".

وأضاف عن اللاعب الذي تعرّض لكسرٍ في أنفه خلال الفوز على النمسا 1-0 "الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح بما يكفي لنا لنحاول جعله متاحاً غداً سنفعل ما بوسعنا ليكون متاحاً".

وشارك مبابي قائد المنتخب في التدريبات الخميس وهو يرتدي قناعاً بألوان العلم الفرنسي الأزرق والأبيض والأحمر، وأجرى تمارين الجري خلال أول ربع ساعة من الحصة التدريبية المفتوحة أمام الإعلام، ولكنه كان يحاول كثيراً تعديل قناعه، مما يدلّ على بعض الانزعاج من هذه الحماية الضرورية التي تسمح له بالعودة إلى المباريات.

وتدرّب الهدّاف المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني من باريس سان جرمان، منفرداً مع مدربٍ بدنيّ الأربعاء، واضعاً ضمادة على أنفه، كما شارك في تنفيذ بعض التسديدات مع باقي زملائه.

وأكّد المهاجم الآخر أنطوان غريزمان في المؤتمر الصحافي أن زميله "بخير"، وقال "خفّ تورّم الأنف قليلاً سننتظر لنرى حتى اللحظة الأخيرة حسب شعوره".