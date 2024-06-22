محمد شحاته يغيب عن مباراة الزمالك في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب محمد شحاته لاعب الزمالك عن المباراة المقبلة للفريق الأبيض في الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب شحاته بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعدما تلقى بطاقة صفراء أمام فاركو مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري وكان شحاته قد حصل على إنذارين أمام الإسماعيلي والمصري.

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباراة اليوم الاستعداد الأخير للزمالك قبل مواجهة الأهلي مساء الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري الممتاز، حال إقامتها.

وحصل لاعب خط وسط الزمالك محمد شحاتة على بطاقة صفراء ستؤدي إلى غيابه عن مباراة الأهلي القادمة.

الجدير بالذكر، أن نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباريات بعد مواجهة فاركو، إلا بعد إنهاء جميع مؤجلات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.