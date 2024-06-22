رسميا.. كاف يعلن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في دولة المغرب.

وحدد "الكاف" الواحد والعشرون من ديسمبر عام 2025 موعدًا لانطلاق البطولة، على أن تكون المباراة النهائية في الثامن عشر من يناير 2026.

وسيتم تقسيم 48 منتخبًا بما في ذلك المتأهلين من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على الوصول لـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي وقت سابق، أعلن كاف موعد إجراء فعاليات قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، حيث ستنطلق في الرابع من يوليو المقبل.

وتتضمن التصفيات منتخبات "الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا".

وتشمل كذلك منتخبات: "الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي".

يشار إلى أن منتخب كوت ديفوار كان قد توج بالنسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت على أرضه، وذلك بعد تخطيه عقبة منافسه النيجيري.