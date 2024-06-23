شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل منفرد لفتوح.. والونش يخوض جزءا من تدريبات الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، وخاض فتوح تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويؤدي فتوح برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الأخير.

فيما خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق جزء من التدريبات بالكرة على هامش مران اليوم، وأدى المدافع برنامجاً تأهيلياً في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات خفيفة بالكرة مع سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ومحمد صبحي.

ويواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

وحصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق على راحة من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأحد، واكتفى حسام عبد المجيد بأداء تدريبات خفيفة في صالة الجيمانيزيوم بعدما تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك الأخير أمام فاركو في الدوري.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.