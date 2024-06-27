الإسماعيلي يواجه المصري .. مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس الموافق 27 يونيو لعام 2024 العديد من المباريات المهمة والقوية في الملاعب العربية والعالمية أبرزها مواجهات بطولة كوبا أمريكا بين أوروجواي وبوليفيا وبطولة الدوري المصري الممتاز وديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري واحدة من كلاسيكيات المسابقة المحلية ومباراة زد إف سي وطلائع الجيش ومواجهة الجونة ومودرن فيوتشر

مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

بنما X الولايات المتحدة الأمريكية – 1 فجر الجمعة - L'Equipe TV

أوروجواي X بوليفيا – 4 فجر الجمعة - L'Equipe TV

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X مودرن فيوتشر – 4 مساء – ONTime Sports

الإسماعيلي X المصري – 7 مساء - ONTime Sports

زد اف سي X طلائع الجيش – 7 مساء - ONTime Sports