الإسماعيلي يواجه المصري .. مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس الموافق 27 يونيو لعام 2024 العديد من المباريات المهمة والقوية في الملاعب العربية والعالمية أبرزها مواجهات بطولة كوبا أمريكا بين أوروجواي وبوليفيا وبطولة الدوري المصري الممتاز وديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري واحدة من كلاسيكيات المسابقة المحلية ومباراة زد إف سي وطلائع الجيش ومواجهة الجونة ومودرن فيوتشر
مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة
بنما X الولايات المتحدة الأمريكية – 1 فجر الجمعة - L'Equipe TV
أوروجواي X بوليفيا – 4 فجر الجمعة - L'Equipe TV
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X مودرن فيوتشر – 4 مساء – ONTime Sports
الإسماعيلي X المصري – 7 مساء - ONTime Sports
زد اف سي X طلائع الجيش – 7 مساء - ONTime Sports