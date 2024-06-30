أول رد فعل من موديست بعد انتهاء عقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى عقد المهاجم الفرنسي، أنتوني موديست، مع النادي الأهلي بحلول اليوم 30 يونيو 2024.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن موديست أرسل شخص من أجل متعلقاته الشخصية في غرفة ملابس الفريق.

وقررت لجنة تخطيط النادي الأهلي بالتنسيق مع المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عدم تجديد عقد موديست بسبب المستوى الذي قدمه.

وكان قد انضم موديست للأهلي في بداية الموسم الجاري قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.

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