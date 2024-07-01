شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الاثنين 1 – 7 – 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، لمواجهة طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري .

مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الطلائع فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والطلائع في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع في الدوري

فاز الأهلى على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري، فيما خسر الطلائع من زد اف سى برباعية مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.