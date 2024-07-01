شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى تستقر على الأجهزة الفنية لفرق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على التصور المقترح من قبل شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، بشأن الجهازين الفنين لفريقي الناشئات والبراعم بالنادي، على أن يبدأ عملهم خلال الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365": "لجنة التخطيط عقدت اجتماعها أمس الأحد، وعرض شادي محمد عرض التصور النهائي لقطاع الكرة النسائية، من صفقات وفترة الإعداد وعقود بعض اللاعبات وخلافه".

وأضاف المصدر: "تم الموافقة على تشكيل الجهاز الفني لفريقي الناشئات والبراعم بالكامل، مواليد 2006-2009 وهما من مدربو الكرة النسائية وكذلك رئيس قطاع الناشئات بالقطاع النسائي".

وزاد المصدر: "سيتم الإعلان خلال أيام قليلة، عن الأجهزة الفنية لفريقي الكرة النسائية، وربما منتصف الأسبوع الجاري، بعد موافقة إدارة النادي خلال اجتماعها المقرر له خلال أيام قليلة".

وأردف المصدر: "لم يتم حسم هوية المدير الفني للفريق الأول بالنادي، وسيتم مناقشة عدد من السير الذاتيه غدًا، والبت في الأمر ويتصدر الترشحيات حاليًا مدربان فقط وهما رجال".