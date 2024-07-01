شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستند على تأخر خطاب إيقاف القيد للحصول على الرخصة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مسئولو نادى الزمالك فى اتجاهين لإنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية من أجل ضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها المقبلة، بعد مد المهلة حتى 5 يوليو، بعدما كان نهاية يونيو هو الموعد الأخير لتوفيق الأندية أوضاعها. ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المديونيات الموقعة عليه والتى أدت لإيقاف القيد، لاسيما أن الكاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أي نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو.

الاتجاه الأول الذى يسير فيه مسئولو الزمالك هو محاولة إقناع محامى اللاعب المغربى خالد بوطيب بالموافقة على جدولة مديونيته التى تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، إلا أن اللاعب ومحاميه مازالا يتمسكان بالحصول على المديونية كاملة دون أى تقسيط، وهو ما يعرقل إنهاء تلك الأزمة تحديدًا.

أما الاتجاه الثانى، الذي يسير فيه مسئولو الزمالك، فهو تقديم التماس للجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي من أجل الموافقة على منح الزمالك الرخصة الأفريقية، استنادًا على أن خطاب إيقاف القيد بسبب غرامة خالد بوطيب وصل إلى القلعة البيضاء يوم 24 أبريل، وأن الأوضاع المالية للزمالك كانت دون أزمات قبل حلول 31 مارس، وهو آخر موعد فى الموسم الحالى، وبعدها تكون أي عقوبة مرحلة للموسم المقبل.