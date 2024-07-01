الامارات | بعد محمد صلاح.. كيفين دي بروين يصدم أندية الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمة جديدة تلقتها أندية الدوري السعودي بشأن موقف اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانضمام لدوري روشن الموسم الجديد، بعد أن ارتبط اسم اللاعب بشكل قوي، بالرحيل عن مانشستر سيتي والانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي، في الصيف الجاري، في ظل وجود اهتمام كبير باللاعب

ويرتبط دي بروين مع مانشستر سيتي بعقد ممتد حتى صيف 2025، أي أنه يستطيع التوقيع بشكل مجاني مع أي فريق، بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه بشكل حر في نهاية الصيف المقبل.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، لشبكة سكاي سبورتس: “سأقضي صيفا هادئا للاستمتاع بإجازتي، وسأعود إلى مانشستر سيتي بعد ذلك”.

وتابع: “أفترض أنه ستكون هناك محادثات بشأن التجديد مع مانشستر سيتي في الأشهر المقبلة، إذا واصلت الشعور بالسعادة، فمن المحتمل أن أكون متاحاً مع بلجيكا، أنا فقط لا أعرف كيف سيكون الوضع في العام المقبل".

وأضاف اللاعب المتميز في حديثه: “لدينا موسم قادم قوي مع مانشستر سيتي، مع المزيد من المباريات. يجب أن يظل ممكنًا جسديًا وعقليًا".

وكان أندية الدوري السعودي قد تلقت صدمة نهاية الموسم المُنصرم، بإعلان محمد صلاح هداف ليفربول استمراره مع الفريق الإنجليزي وعدم نيته ترك الدوري الإنجليزي والتوجه إلى الدوري السعودي.