رسمياً.. المنصورة يضم "شتا" لمدة 3 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي المنصورة الذي سيشارك في دوري المحترفين، في التعاقد مع حمودي شتا لاعب جمهورية شبين والسكة الحديد السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر في حضور زيدان اسماعيل وكيل اللاعب، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي دمنهور في الصعود لدورى الممتاز.

على جانب آخر، حرص العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة المدير الفنى رضا العيسوي قبل بداية المران الأول للفريق في بدايه فتره إعداده استعدادا للموسم الجديد من دور المحترفين بملعب كهرباء طلخا .

وحضر الاجتماع كل من المحاسب مصطفى صبري والمهندس حسن بادع اعضاء مجلس الادارة وشريف ابو العزم مدير الكرة والكابتن هشام شوقي رئيس اللجنه الفنيه والكابتن اشرف الموجي المدير الرياضي .

وقد ناقش العميد مع المدير الفنى خطته خلال المرحلة القادمة وبداية فترة الاعداد ، كذلك احتياجات الفريق الأول من اللاعبين فى بعض المراكز .

كما استعرض مع المدير الفنى قائمة الفريق واللاعبين المزمع الابقاء عليهم وكذلك الذين سيتم توجيه الشكر لهم والعروض المقدمة لبعضهم ، و أوضح مجلس الادارة للمدير الفنى رؤيتهم وخططهم المستقبلية نحو الصعود الى دورى الممتاز.

وطالب رئيس النادى الجميع داخل منظومة الفريق الأول ببذل أقصى جهد لديهم من أجل إسعاد جماهير البرتقالي العظيمة ، و تقديم عروض تليق بالمكانة الكبيرة للنادي العريق متمنيا لهم كل التوفيق فى الموسم .