شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ترافيس موتيابا يكشف كواليس إشهار إسلام لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمر زعلوك وكيل الأوغندى ترافيس موتيابا ، و الذى تغير اسمه إلى جمال ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن كواليس إشهار اللاعب إسلامه خلال الساعات الماضية.

وقال زعلوك في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه حريص على زيارة موتيابا باستمرار ، وقام بزيارة للاعب في منزله لمتابعة أحد المباريات في الدورى الأوربى، وخلال مشاهدة المباراة سأله اللاعب عن الفرق بين الإسلام والديانات الأخرى.



جمال موتيابا

وأضاف وكيل اللاعب أنه تحدث مع موتيابا في حدود المعلومات التي يعرفها دون زيادة أو نقصان ، ولم يقم بسؤاله عن سبب السؤال أو الخطوات التي سيقوم بها.

وأشار عمر زعلوك أنه فوجئ أمس بإعلان اللاعب إسلامه ، فتحدث معه وبارك له على هذه الخطوة، على أن يتم تحديد موعد للتوجه إلى مشيخة الأزهر لإشهار الإسلام رسميا.



اللاعب جمال موتيابا مع وكيل اعماله

وأعلن ثنائى الزمالك التونسى حمزة المثلوثى، ومحمد أشرف روقا اعتناق زميلهما فى الفريق الأوغندى ترافيس موتيابا صانع ألعاب منتخب أوغندا وفريق الزمالك، ديانة الإسلام، وغير اللاعب صاحب الـ18 عاما اسمه إلى جمال.

ونشر المثلوثى صورته برفقة موتيابا عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "welcome to islam brother".. "مرحبًا بك فى الإسلام".

