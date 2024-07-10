الامارات | أكاديمية فاطمة بنت مبارك النسائية تنظيم معسكرا صيفيا للناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاقها فعاليات المعسكر الصيفي لاكتشاف مواهب الناشئات والناشئين في المقر الرئيسي الذي تم إفتتاحه أخيراً، اعتباراَ من 8 إلى 25 الجاري حيث سيتم استقطاب الأطفال من مختلف الأعمار، خاصة البنات من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة والاولاد من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الرياضات والفعاليات اليومية من كرة السلة وكرة الطائرة بالإضافة إلى تعلم الفنون القتالية ورياضات الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه، وفنون الطبخ وفعاليات ورياضية عدة، كما ستحظى المشاركات بفرصة الانضمام إلى ورش عمل مخصصة، إلى جانب سلسلة من الأنشطة وورش العمل التي ستتيح لهن فرصة للتعلم على يد نخبة من المدربات المختصات.

وقال عبدالله التميمي ممثل الأكاديمية: «أعددنا برامج لتحسين مهارات العمل الجماعي في بيئة تنافسية ممتعة وآمنة، وجعلنا من المعسكر مركزاً اجتماعيا تسوده الأجواء العائلية بمنح الفتيات الفرصة لإطلاق مواهبهم وهواياتهم وممارستها في بيئة آمنة، وتنمية الصداقات وتطوير المهارات، كما هو الهدف من المخيم منذ البداية، بالإضافة إلى تنمية هذه المواهب وصقلها».

وأضاف: «قمنا بإطلاق نسخة هذا العام من المعسكر الصيفي بتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق رسالتنا المتمثلة بخلق جيل جديد من السيدات الممارسات للرياضة بمختلف انواعها وتقديم كافة السبل والإمكانيات من النواحي الاجتماعية والصحية والبدنية وللنهوض بالمرأة وبدورها كعنصر فاعل في مجتمع مليء بالنشاط ومشجع للرياضة من عمر صغير ونتمنى أوقات جميلة للمشاركات خلال فترة المخيم».