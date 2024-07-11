سر إلغاء مباراة البرونزية في يورو 2024

ضرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم موعدًا مع نظيره إسبانيا، في إطار منافسات دور نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، المقرر له يوم الأحد المقبل، في برلين.

وفاز منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره هولندا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا، وبنفس النتيجة انتصرت إسبانيا على فرنسا.

ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركز الثالث بين هولندا وفرنسا، للحصول على البرونزية، حيث أنهما غادرا البطولة بشكل رسمي.

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مباراة المركز الثالث رغم تطبيقها في معظم البطولات حول العالم، إلا أنها غير معترف بها في أوروبا، وتم إلغاءها منذ أكثر من 40 عاما.

ويرجع سبب إلغاءها في عام 1980 عندما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء مباراة المركز الثالث بعد يورو 1980، حيث أقيمت المباراة الأخيرة للبرونزية والتي تغلبت فيها تشيكوسلوفاكيا على إيطاليا المضيفة بنتيجة 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

يأتي ذلك بسبب قلة الاهتمام باللقاء سواء من حيث الحضور في الملعب أو أرقام المشاهدة التلفزيونية، ولذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بإلغاء مباراة المركز الثالث إلى الأبد، عقب البطولة التي حصدها منتخب ألمانيا الغربية على حساب بلجيكا.