ريال مدريد الرابح الأكبر في نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت الوقائع الرياضية في أكبر بطولة أوروبية، أننا نعيش في عصر ريال مدريد كروياً، في ظل سيطرة الملكي على أكبر بطولتين قاريتين، كوبا أمرايكا ويورو 2024، وذلك من خلال تواجد أبرز اللاعبين والمواهب الشابة في العالم.

فلاعبو الميرينجي، الذين تم استدعائهم لمنتخبات بلادهم في كلتا البطولتين، جاءوا من تشكيلة الريال، سواء الأساسية أو دكة البدلاء على حد سواء، ووصل عدد اللاعبين الدوليين في البطولتين القاريتين الأكبر في العالم إلى 18 لاعبا.

وهذا سيظهر بوضوح في نهائي كأس أمم أوروبا، مساء اليوم الأحد، فاللاعبون المستدعون من الريال وصلوا إلى ختام اليورو، وبالتالي سيضمن القطب المدريدي، التتويج باللقب.

ويلتقي منتخبا إسبانيا ضد إنجلترا، وكلاهما يضم لاعبين في منتخباتهم ينشطون في صفوف النادي الملكي، حيث سيخوض كل من ناتشو وكاربخال وخوسيلو حاملاً قميص الماتادور، بينما يحمل على قلبه شعار الأسود الثلاثة، نجم الريال وأفضل لاعب شاب، الإنجليزي جود بيلينجهام.