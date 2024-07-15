شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمد هانى لتشكيل الأهلى أمام مودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 11:00 م

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، على عودة لاعبه محمد هاني الظهير الأيمن للفريق؛ للمشاركة في التشكيل الأساسي بمباراة مودرن سبورت.

وجلس محمد هاني على دكة البدلاء في مباراة بيراميدز، وشارك أكرم توفيق أساسيا ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لإراحة اللاعبين من ضغط المباريات المتتالية.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.