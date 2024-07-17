شكرا لقرائتكم خبر رافينيا يرفض مغريات الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق النجم البرازيلي رافينيا دياز الطريق أمام أندية روشن وتحديدا الهلال بعد أن أكد في يوم احتفاله بمرور عامين على انضمامه لنادي برشلونة استمراره مع الفريق الإسباني وعدم نيته في الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل 2024-25.

ورغم كونه أحد اللاعبين الأكثر جاذبية وطلبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النجم البرازيلي بعث رسالة واضحة على حسابه في إنستقرام، معلقا على منشور للنادي يستذكر تاريخ تقديمه لاعبا في برشلونة.

ونشر النادي الكتالوني صورة له مع تعليق «عامان من رافا»، ورد الدولي البرازيلي بـ3 كلمات قائلا «ذاهبون للعام الثالث»، مغلقا بذلك الباب أمام أي تكهنات حول مغادرته النادي خلال هذا الصيف، وفق ما أبرزته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

على الرغم من اهتمام عدة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وكذلك العروض المغرية من الأندية السعودية، مثل الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلا أن الدولي البرازيلي أكد التزامه بالبقاء في برشلونة.

وكان الهلال السعودي مستعدا لتقديم عروض مغرية من أجل ضم اللاعب، ولكن حتى الآن، رافينيا قد أوضح بشكل قاطع نيته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وانضم المهاجم البرازيلي إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد، بصفقة بلغت قيمتها 57 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كمتغيرات.