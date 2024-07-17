الامارات | تعثر المفاوضات مع حارس مانشستر سيتي.. النصر يتعاقد مع البرازيلي بينتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر تعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو لدفاع عن مرماه بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن النصر السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي أتلتيكو باراناينسي لضم حارس مرماه بينتو، وشراء المدة المتبقية من عقده.

وكان النصر يرغب في التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل إيدرسون مورايس، غير أن المفاوضات وصلت إلى الطريق المسدود، بعد أن طالب بطل الدوري الإنجليزي بأزيد من 50 مليون يورو للتخلي عن حارس عرينه، فيما دفع النادي السعودي مبلغ 30 مليون للاستفادة من خدمات إيدرسون.