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الامارات | تعثر المفاوضات مع حارس مانشستر سيتي.. النصر يتعاقد مع البرازيلي بينتو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة أن نادي النصر تعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو لدفاع عن مرماه بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن النصر السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي أتلتيكو باراناينسي لضم حارس مرماه بينتو، وشراء المدة المتبقية من عقده.

وكان النصر يرغب في التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل إيدرسون مورايس، غير أن المفاوضات وصلت إلى الطريق المسدود، بعد أن طالب بطل بأزيد من 50 مليون يورو للتخلي عن حارس عرينه، فيما دفع النادي السعودي مبلغ 30 مليون للاستفادة من خدمات إيدرسون.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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