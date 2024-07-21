مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن أمرابط

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذ مانشستر يونايتد قرارا جديدا بشأن لاعبه المغربي سفيان أمرابط القادم من صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنقضي مع وجود بند يتيح شراءه.

حسم نادي مانشستر يونايتد موقفه من شراءه اللاعب سفيان أمرابط من عدمه حيث يوجد بند يتيح تفعيل شراءه مقابل 20 مليون يورو.

لكن إدارة مانشستر يونايتد ترفض دفع مبلغ 20 مليون يورو من أجل شراء عقد أمرابط بشكل نهائي، وأبلغ مسؤولو نادي فيورنتينا بذلك الأمر.



مانشستر يونايتد لم ينسحب من التعاقد مع أمرابط لكن رغبة الشياطين الحُمر هي تخفيض القيمة المالية المطلوبة من نادي فيورنتينا وسط ترحيب المدرب الهولندي إريك تين هاج بضم اللاعب المغربي أمرابط.

