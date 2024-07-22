تهشمت سيارته.. الونش يتعرض لحادث مروع

نجا نجم نادي الزمالك، محمود حمدي “الونش”، من حادث سير مروع، اليوم الأحد، تسبب في تهشم سيارته بشكل كبير.

ونشر “الونش” صورًا للحادث عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقًا عليها: “الحمد لله”.

يُذكر أن “الونش” يغيب عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر عودته للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

حقق فريق الزمالك لكرة القدم فوزًا مثيرًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل يوسف أوباما هدفي الزمالك في الدقيقتين 19 و55 بينما جاء هدف الداخلية عن طريق إيهاب سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وحصد أوباما، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله هدفين ويقود فريقه للفوز.

بفوزه على الداخلية، ارتقى الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما ظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.