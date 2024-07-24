شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواعيد المباريات المؤجلة وهداف الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تقام يومى الجمعة والاثنين المقبلين اللقاءات المؤجلة في بطولة الدوري المصري ضمن الأمتار الأخيرة للمسابقة، وأسدل الستار على أكثر الجولات إثارة في دوري الموسم الجاري، وهي الجولة 31، والتي شهدت الكثير من المتعة والسخونة في أحداثها، حيث ضربت نتائجها بقوة قمة جدول المسابقة وأعادت تشكيل المراكز المتقدمة، ولعبت دوراً مهماً في الصراع القائم بين الأهلي وبيراميدز على قمة جدول الترتيب.



فوزاً مثيراً حققه النادي الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة 31، بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، ليخطف أغلى ثلاث نقاط ربما خلال مشوار الفريق بالمسابقة، خاصة وأن هذا الفوز يعتبر هو الثاني على بيراميدز، المنافس المباشر للأهلي، في هذا الموسم، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني، وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68، غير أن الأهلي يتبقى له 3 مباريات مؤجلة أكثر من بيراميدز وهو ما يدعم حظوظ الفريق الأحمر في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.



شهدت الجولة 31 الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة، كان أبرزها إشهار الكارت الأحمر 5 مرات من بينهم مرتين في مباراة الأهلي وبيراميدز، لكل من، خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، كما تم إشهار الكارت الأصفر 39 مرة وهو ناقوس خطر يهدد اللعب النظيف، وتم إحراز 20 هدفاً وذلك على مدار 9 مباريات.

مواعيد مؤجلات الدوري المصرى



الجمعة 26 يوليو ( مؤجلات الجولة الـ"18")

الزمالك & بيراميدز..9 مساء

المصري البورسعيدى & الاهلى..9 مساء

الاثنين 29 يوليو ( مؤجلات الجولة الـ"19")

الاهلى & سيراميكا..9 مساء

المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 68 نقطة من 29 مباراة

الاهلى 66 نقطة من 26 مباراة

المصري 52 نقطة من 30 مباراة

مودرن سبورت 50 نقطة من 31 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

5_ وسام أبو على ، الاهلى، 11 هدف

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.