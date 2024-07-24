ريال مدريد يسعى لتجديد عقد نجمه

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى تجديد عقد لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي، وذلك من أجل ضمان استمراره مع الفريق، استعدادا للفترة المقبلة خاصة في ظل سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وعلق خوسيه فيليكس ديا عن نية ريال مدريد في إغلاق تجديد فيرلاند ميندي في الأيام القليلة المقبلة، وينتهي عقد الدولي الفرنسي بنهاية الموسم المقبل وبالتالي يعمل النادي الملكي على حل مستقبل اللاعب.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه أعطى الفرنسي الأولوية لتجديد عقده مع نادي مدريد، لكن كان له اهتمامات من الدوري الإنجليزي الممتاز والمملكة العربية السعودية، لكنه لم يرد بعد.

ويعد عرض ريال مدريد هو حتى عام 2027، وهو ما يرضي اللاعب ورغم ذلك فإن هذا التاريخ له شيء مفاجأة وهو أنه سيكون لديه عام واحد مضمون إذا لعب 50 ٪ من الألعاب في 2026/2027، ويريد ريال مدريد تأمين خدماته لمزيد من المواسم، لكنه لا يزال على دراية بأمراضه العضلية.

ويتلقى ميندي الآن راتبًا يزيد عن ثمانية ملايين يورو، وهو مبلغ سيتم رفعه إلى ما يقرب من 12، أي أن لاعب كرة القدم سيكون له راتب يتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين يورو.

كما أن هناك قضية أخرى مهمة هي أن ريال مدريد لا يرى توقيع ألفونسو ديفيز كأولوية حيث يمكن أن يصل في عام 2024، لكن توقيعه لا يغير الاستراتيجية مع مندي على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الأطراف قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق كامل، إلا أنه لا يوجد أي توقيع بين ريال مدريد وفيرلاند ميندي، ويمكن أن يحدث هذا بعد جولة الولايات المتحدة مباشرة.

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