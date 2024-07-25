شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يحصل على توقيع محمود حمدى حارس مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسئولو النادى المصرى البورسعيدى على توقيع محمود حمدى حارس مرمى مودرن سبورت عقب انتهاء تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب محمود حمدى مع فريق مودرن سبورت 16 مباراة هذا الموسم وتألق بشكل قوى مما دفع مسئولي النادى المصرى للتعاقد معه.

ويعود فريق مودرن سبورت للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل عقب الراحة السلبية التي منحها طلعت يوسف المدير الفني للاعبين لمدة 4 أيام لتجنب الإرهاق والاصابات للاعبين.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيرة زد إف سى ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 50 نقطة.