شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش على حمامات السباحة بالترسانة بعد غرق حمزة تامر والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، بنادى الترسانة ، للتفتيش على حمامات السباحة بالنادى بعد واقعة غرق الحمزة تامر لاعب الملاكمة.

و اتخذت وزارة الشباب و الرياضة، كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الاتباع، والمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.

ونعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللاعب حمزة تامر أحد لاعبي فريق الملاكمة بـ نادي الترسانة، بعد تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة، أثناء عملية الاستشفاء، ونقله إلى مستشفى إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافته المنية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.