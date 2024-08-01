شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. سيدات سلاح الشيش يحتلن المركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من الصين بنتيجة 45-18 فى تحديد المركزين السابع والسابع فى اولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى .

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.