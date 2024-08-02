الامارات | الصربي ديفيد بتروفيك أول صفقات الشارقة الصيفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة إكس" تعاقده مع اللاعب الصربي ديفيد بتروفيك " 21 عاما" للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد لموسمين حتى 2026.

ويعد ديفيد الذي يلعب في وظيفة الظهير الأيسر، أول صفقات نادي الشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تعاقد نادي الشارقة مع المدافع ديفيد لتعزيز خط فاع الفريق الذي يعاني من ثغرات كبيرة تسببت في تراجع الفريق خلال الموسم المنصرم.