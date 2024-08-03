شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو هداف برتبة قائد فى صفوف الفراعنة بأولمبياد باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أظهر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب المنتخب الأولمبي، شخصية مختلفة خلال مشاركته مع الفراعنة في أولمبياد باريس 2024، بعدما نجح بالمشاركة مع زملائه فى التأهل لنصف نهائي الأولمبياد.

وظهر زيزو خلال مباراة مصر وباراجواي بربع نهائي الأولمبياد، ينصح زملائه بين شوطي المباراة ويوجههم بالتعليمات، كما تحامل زيزو على إصابته رافضاً الخروج مبكراً من اللقاء وذلك لمساندة زملائه فى تلك المباراة المصيرية.



زيزو



زيزو

وتعرض "زيزو" للإصابة فى العضلة الضامة أدت لعدم قدرته على استكمال مواجهة باراجواى، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم لتحديد مدى حجم الإصابة ومدة التأهيل التى يحتاجها، ومن ثم موقفه من مواجهة منتخب فرنسا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح 5 /4 بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى في العاشرة مساء الاثنين المقبل، مع نظيره منتخب فرنسا في إطار منافسات نصف نهائى الأولمبياد.