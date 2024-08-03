شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يداعب لقب هداف الدوري المصري بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يقترب الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلي من حصد لقب هداف الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" هذا الموسم، بعد نجاحه فى تسجيل 15 هدفاً حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات للمارد الأحمر الموسم الجارى.

ويتنافس وسام أبو على مع كل من الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم فريق بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 14 هدفا، وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 14 هدفا.

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتضم قائمة المهاجمين الأهلاوية الذين حصدوا لقب هداف الدورى المصرى الممتاز كلا من:

1 ) موسم 1959-1958 السيد الضظوي برصيد 15 هدفا.

2 ) موسم 1978-1977 محمود الخطيب برصيد 11 هدفا.

3 ) موسم 1981-1980 محمود الخطيب برصيد 11 هدفا.

4 ) موسم 1991-1990 محمد رمضان برصيد 14 هدفا.

5 ) موسم 1999-1998 حسام حسن برصيد 15 هدفا.

6 ) موسم 2003-2002 أحمد بلال برصيد 19 هدفا.

7 ) موسم 2005-2004 عماد متعب برصيد 15 هدفا.

8 ) موسم 2006-2005 محمد أبو تريكة برصيد 18 هدفا.

9 ) موسم 2007-2006 أمادو فلافيو برصيد 17 هدفا.

10 ) موسم 2018-2017 وليد أزارو برصيد 18 هدفا.

11 ) موسم 2021-2020 محمد شريف برصيد 21 هدفا.

وفى السياق ذاته، فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة. ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.



وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.