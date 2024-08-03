اخبار الرياضه

وسام أبو علي يداعب لقب هداف الدوري المصري بقميص الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يداعب لقب هداف بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

السبت، 03 أغسطس 2024 04:00 م

يقترب الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلي من حصد لقب هداف الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" هذا الموسم، بعد نجاحه فى تسجيل 15 هدفاً حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات للمارد الأحمر الموسم الجارى.

ويتنافس وسام أبو على مع كل من الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم فريق بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 14 هدفا، وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 14 هدفا. 

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتضم قائمة المهاجمين الأهلاوية الذين حصدوا لقب هداف الدورى المصرى الممتاز كلا من:

1 ) موسم 1959-1958  السيد الضظوي برصيد 15 هدفا.

2 ) موسم 1978-1977  محمود الخطيب برصيد 11 هدفا.

3 ) موسم 1981-1980  محمود الخطيب برصيد 11 هدفا.

4 ) موسم 1991-1990  محمد رمضان برصيد 14 هدفا.

5 ) موسم 1999-1998  حسام حسن برصيد 15 هدفا.

6 ) موسم 2003-2002  أحمد بلال برصيد 19 هدفا.

7 ) موسم 2005-2004  عماد متعب برصيد 15 هدفا.

8 ) موسم  2006-2005  محمد أبو تريكة برصيد 18 هدفا.

9 ) موسم 2007-2006  أمادو فلافيو برصيد 17 هدفا.

10 ) موسم 2018-2017  وليد أزارو برصيد 18 هدفا.

11 ) موسم 2021-2020  محمد شريف برصيد 21 هدفا.

 

وفى السياق ذاته، فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة. ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.


وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا