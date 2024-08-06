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الفروسية السعودية تخطف الأنظار في قصر فرساي

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: بلغ الفارسان السعوديان رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي نهائي منافسات قفز الحواجز فردي مختلط بأولمبياد "باريس 2024".

وفي الشوط التأهيلي في ميدان قصر "ڤرساي"،الاثنين، حقق الدهامي جولة نظيفة بزمن 77.48 ثانية، دون أي خطأ، كما حقق الراجحي جولة نظيفة بزمن 75.35 ثانية دون أي خطأ، ليصعد الفارسان السعوديان إلى النهائي.

وسيقام نهائي المسابقة الثلاثاء بدءا من الساعة 11 صباحا بتوقيت .

وحظي تأهل الثنائي السعودي إلى نهائي منافسات قفز الحواجز فردي مختلط بأولمبياد "باريس 2024"، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد الفروسية من بين الرياضات التي تحظى باهتمام كبير في السعودية، وسبق أن حققت المملكة انجازات أولمبية وعالمية كبيرة في هذه .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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