شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. عبد اللطيف منيع يهزم بطل بلغاريا وينافس على برونزية المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

تأهل المصارع عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة إلى مباراة الميدالية البرونزية بـ أولمبياد باريس 2024 والتى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وصعد منيع إلى مباراة البرونزية لوزن 130 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز على البلغارى كيريل ميلوف نتيجة 6/4.

ومن المقرر أن يلتقى عبد اللطيف منيع مع اللاعب الصيني لينج زي مينج للعب على الميدالية البرونزية.

منيع لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة الرومانية، نجح فى التأهل للدور ربع النهائى بأولمبياد باريس بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 3-1 فى ثمن نهائى وزن 130 كجم بدورة الألعاب الأولمبية.. فيما تأهل المصارع مؤمن ربيع إلى منافسات الترضية لوزن -60 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية فى أولمبياد باريس بعد تأهل لاعب الصين إلى المباراة النهائية.

وخسر مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة الرومانية، أمام بطل الصين بنتيجة 6 - 2 فى دور ربع النهائى لمنافسات وزن 60 كجم.



