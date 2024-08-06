شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: أكتشفت حمزة علاء في الأهلى وحولت وجهته من كرة اليد إلى القدم والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى السابق والمقاولون العرب الحالى، أنه قام بإكتشاف الحارس حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبى، أثناء اختبارات الناشئين بالقلعة الحمراء عقب مشاهدته 5 دقائق فقط.

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام: " أسرة حمزة علاء عقب اختياره فى إختبارات الأهلى تحدثوا معى للموافقة على خضوعه للتدريب بأحد الأندية أيضا لكرة اليد ولكن رفضت الأمر وطالبتهم بالتركيز فى كرة القدم فقط، وعندما توليت تدريب الفريق الأول قمت بتصعيده وسعيد بمستواه الحالى حيث يركز دائما عندنا يشارك وهذا ظهر فى بطولة أمم أفريقيا ومنافسات الأولمبياد الحالية الذى يعد أفضل حارس فى الأولمبياد حتى الآن برفقة حارس المنتخب المغربى ".

وتابع طارق سليمان: " أطالب حمزة علاء بالخروج معارا لأحد الأندية للمشاركة، ولكن فى حال رحيل محمد الشناوى عن النادى الأهلى أفضل استمراره برفقة مصطفى شوبير ".

وأختتم طارق سليمان حديثة: " شوقى غريب برئ من تهمة التسبب فى هبوط نادى المقاولون العرب حيث أنقذ الفريق الموسم الماضى من الهبوط ولكن سوء التوفيق واجهنا فى بعض المباريات وذئاب الجبل سوف تعود للدورى الممتاز بقوة لأن المقاولون من أفضل الأندية ".