شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض التونسى معتز زدام بعد عودته للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع التونسى معتز زدام لاعب وسط الترجى التونسى، وذلك بعد انتهاء إعارته لصفوف المصرى البورسعيدى فى شهر يونيو الماضى.

ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع معتز زدام بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع المصرى البورسعيدى، ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز فى مفاوضات مع إدارة الترجى لحسم الصفقة فى الفترة المقبلة، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانتقال لصفوف الفريق السماوى.

وكان معتز زدام، البالغ من العمر 23 عامًا، والذى يشغل مركز لاعب خط الوسط، قد انضم للمصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الترجى، ليشارك اللاعب مع المصرى فى 22 مباراة ببطولتى الدورى وكأس الرابطة نجح خلالها اللاعب فى إحراز خمسة أهداف، جعلته يحتل المركز الثالث فى قائمة هدافى المصرى بالدورى، كما حصل أيضًا على لقب أفضل لاعب في خمس مباريات بالدورى ليكون تألقه مع المصرى دافعا لاختياره للانضمام للمنتخب التونسى.

وأعلن التونسى معتز زدام لاعب الترجى المعار إلى المصرى انتهاء مدة إعارته إلى الفريق البورسعيدى، وعودته من جديد إلى فريقه التونسى، بعد قرار المصرى بعدم تفعيل بند الشراء.

وكتب زدام عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "شكراً على أيام جميلة وعلى فترة لن أنساها أبدا، الحمد لله".

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر عدم تفعيل بند شراء اللاعب التونسي، وتم إخطار إدارة النادي بذلك القرار، حيث كان من المقرر تفعيل ذلك البند بدفع نحو 300 ألف دولار للترجي قبل نهاية يوليو الجاري.