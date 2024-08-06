شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد ياريس.. "عسل وفواكه وعصير" فطار منتخب اليد قبل مواجهة إسبانيا فى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد المتواجد مع بعثة الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024 عن فرض تناول اللاعبين فطار خفيف مكون من "عسل وفواكه وعصائر" غدا الأربعاء قبل مواجهة إسبانيا فى ربع النهائى خاصة فى ظل إقامة المباراة فى وقت مبكر بتمام العاشرة والنصف صباحا.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق و أكرم يسى الذى دخل بديلا لـ مهاب سعيد .