حكم مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة، عن حكم مباراة الزمالك ضد زد المقررة اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأبيض، المباراة بحثًا عن مواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب من المركز الثالث في جدول الترتيب.

وحقق فرسان ميت عقبة، الفوز على إنبي في المباراة الماضية بالدوري برباعية مقابل هدفين.

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ويغيب عن نادي الزمالك عدد كبير من اللاعبين وهم محمد شحاتة وزياد كمال وأحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد لتواجدهم مع منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لمواجهة المغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.

كما يغيب عن نادي الزمالك محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد حمدي للإصابة في الرباط الصليبي، ويغيب نبيل عماد دونجا لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكتف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق من 31 مباراة.

طاقم حكام مباراة الزمالك وزد

حكم الساحة: أحمد جمال

حكم مساعد 1 : عماد العقاد

حكم مساعد 2: كريم السعيد

حكم رابع: محمد إبراهيم الدسوقي

حكم تقنية الفيديو: خالد جمال الغندور

حكم تقنية الفيديو مساعد: أحمد جمال الدين