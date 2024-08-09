شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها، يحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى، ومحمد إبراهيم كيشو من المنافسة على الميدالية فى أولمبياد للتهديد بالشطب، وحقيقة استعارة موتيابا وكواليس فسخ التعاقد مع الزمالك.

يحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى

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