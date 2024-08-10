شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9- 8- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها، الاعتذار عن الكأس واستكمال الدورى بالناشئين أبرز قرارات الأهلى بعد جلسة كولر، ويحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى، ومحمد إبراهيم كيشو من المنافسة على الميدالية فى أولمبياد للتهديد بالشطب.

الاعتذار عن الكأس واستكمال الدورى بالناشئين أبرز قرارات الأهلى بعد جلسة كولر

عقد رئيس النادي الاهلي اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تم من خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفني والاستعداد القوي للموسم الجديد. خلال الاجتماع استمع رئيس النادي لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية.

يحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى

اجتاز المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي الفحص الطبي الذي عصر اليوم الجمعة، بأحد المستشفيات القريبة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

الأهلي يحسم مستقبل 7 لاعبين بفرمان كولر قبل السفر لسويسرا

يتسلم مسئولو النادى الأهلى من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق تقرير عن اللاعبين الذي يرغب فى رحيلهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل سفره لبلاده لقضاء إجازته السنوية.

أول مران للأهلى بعد حسم الدورى.. إراحة جميع اللاعبين عدا كهربا وغياب كولر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة زد المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسمياً أمس بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.

الأهلي يفتح "مزاد" كهربا ويناقش العروض المحلية والخارجية لضم اللاعب فتح مسئولو النادي الأهلي باب مناقشة العروض التي وصلت خلال الأيام الماضية لضم أكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، محمود عبد المنعم كهربا بعدما قرر مارسيل كولر المدير الفني رحيل اللاعب رافضاً فكرة بقائه مع الفريق الموسم المقبل بشكل قاطع.

الزمالك: لا صحة لإنهاء إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبى

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة ما تردد حول رغبة النادى الأبيض فى إنهاء استعارة زياد كمال لاعب الوسط، وعودته لصفوف إنبى بنهاية الموسم الجارى.

حقيقة استعارة موتيابا وكواليس فسخ التعاقد مع الزمالك

حالة من الجدل والتناقض حول تعاقد الأوغندى جمال موتيابا مع الزمالك، والذى استقر مسئولو القلعة البيضاء على فسخ التعاقد معه بالتراضى ورحيله فى الفترة الحالية، لعدم الحاجة لخدماته.

بيراميدز بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبى استعداداً للموسم الجديد

يكثف مسئولو نادى بيراميدز البحث فى الوقت الحالى عن مهاجم أجنبي سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى اطار الاستعداد للموسم الجديد.

بطل رفع الأثقال يتسلم ميداليته الأولمبية بعد 12 عاما فى باريس

تسلم طارق يحيى بطل رفع الأثقال، ميداليته الأولمبية بعد 12 عاما في باريس بعد تتويجه بفضية أولمبياد لندن 2012 في رفع الأثقال عقب استبعاد نتيجة بطل روسيا صاحب الفضية بسبب المنشطات.

محمد إبراهيم كيشو من المنافسة على الميدالية فى أولمبياد للتهديد بالشطب

تحولت مسيرة محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية من المنافسة على ميدالية في منافسات أوليمبياد باريس 2024، إلى التهديد بالشطب النهائي محليا ودوليا والاستبعاد النهائي من ممارسة اللعبة.

كريم كحلة يخضع لاختبار طبى عقب توديع منافسات أولمبياد باريس 2024