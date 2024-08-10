ملف رياضة الخليج 365.. اتهام كيشو بالتحرش.. اعتذار الأهلي عن كأس مصر.. ويحيى عطية الله أهلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها اتهام المصارع المصري كيشو بالتحرش في باريس، واعتذار الأهلي عن استكمال كأس مصر، وتعاقد الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

صحيفة فرنسية: احتجاز أحد أفراد البعثة المصرية بتهمة التحرش الجنسي

أفادت تقارير فرنسية، باحتجاز أحد أفراد البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس في باريس، بتهمة التحرش الجنسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رقم تاريخي.. أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي منافسات الخماسي بأولمبياد باريس

تأهل المصري أحمد الجندي إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، عقب احتلاله المركز الأول في نصف نهائي المجموعة الأولى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الأهلي يعلن الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بالإجماع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

آخرهم كيشو.. 4 نجوم مصريين اتهموا بالتحرش (صور)

اتهمت السلطات الفرنسية لاعب منتخب مصر للمصارعة، محمد إبراهيم كيشو، بالتحرش بفتاة وهو في حالة سكر أمس الخميس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف مصير محمد إبراهيم كيشو بعد اتهامه بالتحرش

كشف كريم فؤاد المنسق الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد باريس، مصير لاعب المصارعة محمد إبراهيم كيشو، المتهم بالتحرش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أسلمت وغيرت أسمها في مصر".. من هي سلوى عيد ناصر صاحبة برونزية أولمبياد باريس؟

حصدت العداءة البحرينية، سلوى عيد ناصر، الميدالية الفضية في سباق 400 متر سيدات في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. يحيى عطية الله لاعبا في النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، قادما من نادي سوتشي الروسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

7 قرارات نارية.. الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر

عقد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعًا مطولا ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لتورط لاعب آخر... مصري يحصل على برونزية في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

حصل الرباع المصري، طارق يحيى، على ميدالية برونزية أثناء تواجده في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا