شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم السعودى مهتم بضم زيزو من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك دائرة اهتمام نادى نيوم السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تقديم اللاعب مستوى جيدا مع الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024.

وقدم مسئولو نادى نيوم السعودى الذى ينشط في القسم الثانى عرضا إلى نظرائهم في القلعة البيضاء، للتعاقد مع زيزو، وينتظرون رد الإدارة ومعرفة طلباتهم المالية من أجل الاتفاق على ضم اللاعب، خاصة أنهم لديهم رغبة كبيرة في التعاقد معه.

ولم يتخذ مسئولو نادى الزمالك قرارهم بشأن الاستغناء عن زيزو حتى الآن، خاصة أن عقده ينتهى آخر الموسم، ومن حقه التوقيع لأى ناد بداية من يناير المقبل.

وفى سياق مختلف قرر الجهاز الطبي للزمالك خضوع زيزو لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم إصابته وموقفه من العودة لتدريبات الفريق الأبيض، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء.

وعلّق أحمد سيد زيزو عبر حسابه على إنستجرام على إصابته في مباراة المنتخب الأولمبي مساء الخميس قائلا: "الحمد لله في السراء والضراء.. الحمد لله فى النعيم والشقاء.. الحمد لله في الصحة والداء.. الحمد لله في النعمة والبلاء.. الحمد لله في كل قضاء".