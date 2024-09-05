تصفيات مونديال 2026: اليابان تكتسح الصين بسباعية نظيفة

الرياص - اسماء السيد - سايتاما : اكتسحت اليابان ضيفتها وغريمتها الصين 7 0 الخميس في سايتاما، في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وبرز كاورو ميتوما جناح برايتون الإنكليزي الذي غاب لفترة هذه السنة بسبب الاصابة ولم يحمل ألوان بلاده منذ كأس آسيا في كانون الثاني/يناير.

وبعد أن منح لاعب ليفربول الإنكليزي واتارو إندو المضيف التقدم برأسه دون رقابة اثر ركنية في مرمى الحارس وانغ دالي (12)، أعلن ميتوما عن نفسه بقوة أمام خمسين ألف متفرج مسجلاً برأسه الهدف الثاني في الوقت البدل عن ضائع في الشوط الأول، اثر تمريرة من ريتسو دوان (45+2).

أضاف تاكومي مينامينيو جناح موناكو الفرنسي الذي احترف أيضاً في الدوري الإنكليزي، هدفين في الشوط الثاني متلاعباً بالدفاع (52 و58)، ليقضي منطقياً على آمال الصين التي شاركت مرة يتيمة بتاريخها بكأس العالم في 2002.

أضاف جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي العائد أيضاً للمرة الأولى منذ كأس آسيا التي ودعتها اليابان من ربع النهائي أمام إيران 1 2، الخامس (77).

وكان إيتو متهماً باعتداء جنسي مزعوم على امرأتين بفندق في أوساكا العام الماضي، ما دفع اتحاد بلاده إلى طلب مغادرته البعثة في كأس آسيا في قطر. لكن النيابة العامة أسقطت التهم بحقه الشهر الماضي، علماً بانه نفى أي مخالفة للقوانين.

وأنهى الثنائي دايزن مايدا لاعب سلتيك الاسكتلندي برأسه (87)، وتاكيفوسا كوبو جناح ريال سوسييداد الإسباني مهرجان تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو (90+5).

وتشارك اليابان بانتظام في كأس العالم منذ 1998، وأفضل نتائجها بلوغ دور الـ16 في نسخ 2002 على أرضها، 2010، 2018 و2022.

وتصدرت اليابان المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن البحرين التي حققت فوزا تاريخيا على استراليا 1 0، فيما تقام المباراة الأخيرة من هذه الجولة ضمن المجموعة الثالثة بين السعودية وضيفتها إندونيسيا في وقت لاحق في جدة.